Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FUCHS

12.27 Uhr: Stadt installiert Terror-Poller

Um Amokfahrten zu verhindern, werden an vier Standorten in Graz massive Hindernisse installiert. Kostenpunkt: 590.000 Euro. Die Details dazu wurden heute präsentiert.

11.57 Uhr: Teile von Graz waren dunkel

Die Straßenbeleuchtung hielt dem Unwetter vom Samstagabend in Teilen der Stadt nicht stand. In 50 Straßenzügen in drei Bezirken blieb es dunkel, heute folgen die Reparaturarbeiten. Details finden Sie hier.

11.42 Uhr: Trübe Fotos auf Instagram

Obwohl das Wetter nicht gut ist - auf Instagram werden aber trotdzem fleißig Fotos gepostet.

Ein Beitrag geteilt von ⭐️Sunny🌝dreamcatcher⭐️ (@dreams_make_me_youth) am Mai 14, 2018 um 2:34 PDT

10.01 Uhr: Am Wochenende wird es freundlicher

Bleiben wir bei Pfingsten: Das Wetter bleibt bis Mittwoch wechselhaft und feucht. Am Donnerstag wird es freundlicher und trockener, die Sonne kommt mehr und mehr durch. Das soll auch am Pfingstwochenende so bleiben. Aus heutiger Sicht.

8.20 Uhr: Das nicht perfekte Aufsteh-Wetter

Ist Ihnen das Aufstehen heute auch so schwer gefallen wie mir? Das regnerische Wetter hat ja gar nicht dazu eingeladen, nach draußen zu gehen. Aber: Das Wochenende ist vorbei. Einziges Trostpflaster: Kommendes Wochenende wird durch Pfingsten um einen Tag verlängert.

7.45 Uhr: Morgensport zum Durchklicken

Guten Morgen, Graz! Wer hat heute schon Sport gemacht? Sie nicht? Vielleicht wollen Sie dann zumindest anderen beim Sport zusehen. Hier finden Sie die Videos vom erfolgreichen Ladies Run am Wochenende in Graz ...

Ladies Run: Läuferinnen stürmten den Grazer Augarten ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen ballguide Dieses Foto herunterladen 1/150