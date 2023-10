Zuerst die gute Nachricht: Der Pongratz-Moore-Steg wird neu gebaut. Im Zuge dessen wird diese wichtige Mur-Querung im Grazer Norden zwischen Andritz und Gösting deutlich breiter werden, damit Fußgänger und Radfahrer ausreichend Platz haben. Die schlechte Nachricht: Der neue Steg wird frühestens 2025 stehen, bis dahin bleibt die Querung gesperrt. Es gibt keine Ersatzlösung.

Wie berichtet, deutete schon Ende September vieles in Richtung Neuerrichtung des schmales Stegs. Er wurde 1969 vorrangig errichtet, um Leitungen - Strom, Gas, IT, Wasser - über die Mur führen zu können, aber auch für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Heuer im Juni wurden erhebliche Mängel am Tragwerk festgestellt, im Juli wurde der Steg behördlich gesperrt.

Der neue Steg wird "entsprechend breit" ausfallen

Der Neubau werde "entsprechend breit" ausfallen, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), um Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. Finanzstadtrat Manfred Eber betont, dass mit dem Neubau "die Leitungsträger auf den neuen Steg umgelegt" werden.

Die Kosten sind noch unklar. Ziel ist es, einen bestehenden Entwurf - etwa für den Puchsteg - zu verwenden, das würde Zeit sparen. Denn selbst in diesem Fall können 2024 die notwendigen Verfahren abgewickelt und erst 2025 gebaut werden.