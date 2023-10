Das Mammutprojekt geht voran, sowohl was die Muskelkraft als auch das Hirnschmalz betrifft: Denn zum Bau der neuen Grazer Tramstrecke (ab 2025 in Betrieb) gehören nicht nur die aktuellen Arbeiten, welche zwischen Jakominiplatz und Andreas-Hofer-Platz planmäßig voranschreiten – sondern auch laufend Planungen für die nächsten großen Schritte: So erfolgt ab Jänner 2024 die "Ertüchtigung" der Tegetthoffbrücke, die damit knapp ein Jahr lang zur Tabuzone für den Individualverkehr wird. Es ist aber nicht die einzige Stelle, die Autolenker ab Jänner meiden müssen: Parallel ziehen ÖBB und Stadt Graz an einem Strang, indem sie sich gemeinsam die Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse nahe dem Hauptbahnhof zur Brust nehmen – was hier allerdings eine wesentlich längere Sperre zur Folge hat (siehe unten).