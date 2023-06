So lässt man sich eine Verbesserung gefallen, oder? Seit neun Monaten schon wird auf Hochtouren am zweigleisigen Ausbau der Linie 5 gewerkt - die Tramgäste selbst aber fahren seither ungestört weiter und blicken bloß durch die Fenster auf die schweißtreibenden Arbeiten in der Triester Straße. Doch in Kürze heißt es nun raus aus der Komfortzone, wenn die alte Schienen entfernt und neue verlegt werden.