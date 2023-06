Graz mutiert mehr und mehr zur Radstadt. Mit der Zunahme der Tretvehikel nehmen auch die Unfälle auf zwei Rädern zu. Erst am Montag kam es zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße auf Höhe des Finanzamtes. Die Bilanz zeigt: Die Zahl der Unfälle in der Landeshauptstadt stieg von 595 im Jahr 2021 auf 659 im Jahr 2022. In der gesamten Steiermark stieg die Zahl der Radfahrunfälle von 1362 (2022) auf 1465 (2023).