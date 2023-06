Anrainerparken: Was Wien schon länger hat, wird also erstmals auch in Graz umgesetzt – wie berichtet, werden bald im Univiertel rund 100 Parkplätze exklusiv für Anrainerinnen und Anrainer reserviert. Ganz konkret hält man künftig in folgenden Straßen Stellplätze für Anwohner frei: Attemsgasse, Brandhofgasse, Brunngasse, Geidorfgürtel, Goethestraße, Harrachgasse, Hugo-Wolf-Gasse, Leechgasse, Schubertstraße, Strassoldogasse und Villefortgasse. Woran man diese speziellen Flächen fortan erkennt? An extra aufgestellten Tafeln, die grundsätzlich das Halten und Parken untersagen – aber auf einem

Zusatzschild einem erlauchten Kreis das Abstellen des Fahrzeugs fortan erlauben: Bewohnern mit einer bereits vorhandenen Ausnahmegenehmigung für die Gebiete 8 und 8a sowie Lenkerinnen und Lenkern mit Behinderung.