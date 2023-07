Es ist ein Baustellensommer, der die Stadt besonders herausfordert: Wurden doch rund um die Neutorgasse und in der Triester Straße zwei Mega-Projekte in Angriff genommen.

Aber auch abseits davon wird ordentlich gehackelt. Diese Baustellen kommen dieser Woche auf Grazerinnen und Grazer zu:

Klosterwiesgasse

Eine Totalsperre gibt es von 17. Juli bis 17. November im Bereich Brockmanngasse bis Schießstattgasse wegen einer Kanalsanierung, Anrainer sind ausgenommen. Eine Umfahrung wird über Kastellfeldgasse und bzw. Maygasse eingerichtet. Mozartgasse

Hier ist im Bereich Heinrichstraße bis Humboldtstraße von 17. Juli bis 13. Oktober eine Totalsperre notwendig (ausgenommen Anrainer): Eine Kanal- und Wasserleitungssanierung wird vorgenommen. Neutorgasse

Die Baustelle zur Innenstadtentlastung geht unabhängig von der politischen Debatte darüber weiter. Ab Ende 2025 sollen ja Straßenbahnen durch die Neutor- und Belgiergasse fahren und so das Nadelöhr Herrengasse entlasten. Bis dahin müssen Bauarbeiter wie Anrainer allerdings auch einige Nachtschichten aushalten – die nächste in der Nacht von 19. auf den 20. Juli. Da werden im Kreuzungsbereich Kalchberggasse zwischen 20 Uhr und 4.30 Uhr Gleisbauarbeiten durchgeführt. Ende nächster Woche stehen auch Betonabbrucharbeiten beim Stiegenabgang Tiefgarage am Andreas-Hofer-Platz an. Andritzer Reichsstraße

Gleich drei Baustellen gibt es hier in den nächsten Wochen wegen Fernwärmeanschlüssen und Kanaldeckeltausch - auf Höhe 6-12, 15 bis Radegunder Straße und 161 (schon ab 17. Juli). Alle drei Baustellen werden mit Postenregelungen durchgeführt. Bergmanngasse 6

6 Nach der Grabung im Vorjahr werden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vorgenommen - Spurzusammenlegung vormittags von 17. bis 21. Juli Heinrichstraße

im Bereich Glacisstraße bis Mozartgasse werden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt, je nach Baufortschritt rund um die Uhr durchgeführt (auch Nachtarbeit!). Die Baustelle des Landes Steiermark musste bis 30. September verlängert werden. im Bereich Mozartgasse gibt es zu dem eine Spurzusammenlegung (Busspur) ab 17. Juli und bis 13. Oktober: Kanal und Wasserleitung müssen saniert werden. Mariatroster Straße 196-255:

196-255: Nach der Grabung im Vorjahr werden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vorgenommen, Postenregelung von 08.15 - 15.30 Uhr und zwar ab 24. Juli und bis 11. August. Radegunder Straße

Im Bereich Hans-von-der-Sann-Gasse wird eine Leitung neu verlegt, daher gibt es eine Postenregelung (8-16 Uhr) ab 17. Juli und bis 11. August.

Im Kreuzungsbereich Andritzer Reichsstraße und Ziegelstraße wird eine Fahrspur gesperrt, weil Kanaldeckel getauscht werden. Postenregelung von 20.30 bis 5 Uhr, von 24. Juli bis 4. August.

Anrainer pochen auf straßenrechtliches Verfahren: "Baustelle Heinrichstraße steht nicht still"

Die Heinrichstraße ist eine von vielen Straßen in Graz, die aktuell Baustelle ist. Was für Applaus und Kritik gleichermaßen sorgt: Es wird nicht nur der ramponierte Belag der Landesstraße saniert. Wie seit Jahren geplant, wird ein Parkstreifen zum Radweg. 50 Autoparkplätze gehen verloren.

Gerüchte, die Baustelle stehe still, weil sich Anrainer gegen diesen Schritt sperren und dafür nötige Verfahren nicht abgewickelt wurden, weist Peter Sturm zurück. Er ist in der Verkehrsabteilung des Landes für das Projekt zuständig. Was stimmt: Die straßenpolizeiliche Verhandlung, für die die Stadt Graz zuständig ist, hat stattgefunden. Direkte Anrainer haben allerdings ein straßenrechtliches Verfahren eingefordert, das vom Land abgewickelt wird und in dem sie Parteienstellung haben.

Hoffnungen, den Verlust von Parkplätzen vor dem eigenen Haus damit abzuwenden, dürften sich dabei nicht erfüllen. „Parkplätze sind in dem Verfahren nicht Verhandlungsgegenstand, es geht um bauliche Veränderungen und ihre Folgen“, unterstreicht Sturm. Kommt es im Zug des Verfahrens zu einer Verhandlung vor Ort, wird sie Mitte August stattfinden. Vorhandene Bedenken hofft man, dabei auszuräumen. „Die Baustelle steht aber nicht still. Es gibt genügend Dinge, die auf jeden Fall zu erledigen sind“, so Sturm. (Andrea Rieger)