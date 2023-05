Es ist eine lange Liste, die Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ), die Grazer Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne) und die Experten Peter Sturm und Markus Kronheim zu einem Update in Sachen "Radoffensive Graz 2030" am Dienstag mitbrachten. Stadt und Land haben in dem Masterplan ja festgehalten, bis 2030 insgesamt 100 Millionen Euro in die Verbesserung der Radinfrastruktur in Graz zu investieren und die Landeshauptstadt besser mit dem Umland zu vernetzen. 330 Millionen Euro fließen in die Planung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten in der gesamten Steiermark. "Gerade in Graz gibt es durch die Möglichkeit, kurze Wege mit dem Rad zurückzulegen, weiterhin viel Potenzial, das wir auch in Zukunft voll ausschöpfen möchten", unterstrich Lang am Dienstag.