Graz startet Pilotprojekt zum Anrainerparken im Univiertel

Rund 50 in der Zinzendorfgasse, weitere 50 in der Heinrichstraße und zumindest temporär rund 100 beim Bauprojekt Center of Physics: Die Autoparkplätze im Univiertel werden rar. Die Stadt will nun Anrainer bevorzugen.