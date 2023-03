Ja, die jüngsten Straßenbahn-Projekte in Graz, Linz und Innsbruck sind ein Beitrag, um die bundesweiten Klima- und Mobilitätsziele zu erreichen. Nämlich: Bis 2040 sollen wir im Land klimaneutral unterwegs sein. Da sei der Ausbau des öffentlichen Verkehrs auch in den Städten ein wesentlicher Bestandteil, so die Prüfer unter der Leitung von Margit Kraker (hier gehts zum Prüfbericht).