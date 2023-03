So klein und schon ein Fahrrad. 30 mal 55 mal 55 Zentimeter misst das Paket, das Markus Helpferer binnen weniger Sekunden in ein Fahrrad verwandelt. Und dem Bicycle-Chef in der Grazer Rechbauerstraße machen es derzeit viele nach: Seit dem 1. März gibt es ja 600 Euro Förderung des Bundes für alle, die sich ein Faltrad kaufen. Voraussetzung: Sie müssen auch ein Klimaticket haben, steiermark- oder österreichweit (hier geht's zum Förderansuchen).