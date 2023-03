Zugegeben, der Ab-Mitte-Jänner-Zeitplan kam ein wenig unter die Räder. Doch nach letzten Adaptierungen der dahinter stehenden Technik ist es nun am heutigen Mittwoch so weit: Wie man bei den Graz-Linien auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt, rollt am 1. März der Probetrieb mit Fahrkartenautomaten in Bussen vom Stapel. Was in Straßenbahnen bekanntlich seit Jahren Standard ist, wird ab sofort also erstmals auch Grazer Busgästen geboten: Fahrscheine auf Knopfdruck.