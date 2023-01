Unterm Strich sind fast alle Verkehrsteilnehmer involviert: So haben Spaziergänger bereits jene Neuerungen in Graz entdeckt, die schon bald Zehntausende Busfahrgäste aus steirischen Regionen betreffen – aber auch Autolenker an neuralgischen Stellen. Und Anlass dafür ist zu einem Großteil die künftige Route für Grazer Straßenbahnen. Anders gesagt: Ende Februar gehen frische Busbahnhöfe in Betrieb, machen doch Regionalbusse einen Bogen um den Griesplatz und den Andreas-Hofer-Platz.