Es war ein lange gehegter Wunsch vieler Fahrgäste: Seit der Pandemie verkauften - wie in vielen anderen Städten auch - die Busfahrerinnen und Busfahrer in Graz keine Fahrkarten mehr. Vorverkaufsstellen und Automaten sind aber vor allem in den Außenbezirken rar gesät, mit dem empfohlenen Ticketkauf via Handy-App taten sich einige schwer. Im März haben nun Stadt und Holding Graz beschlossen, dass der Verkauf durch Lenker endgültig der Vergangenheit angehört und noch heuer Automaten in Bussen installiert werden.

Nach einer Ausschreibung ist es nun so weit: Die ersten drei Geräte sind im Testbetrieb. Bis Mitte nächsten Jahres soll die Ausstattung von 180 Bussen mit Seriengeräten erfolgen.

Kein Kleingeld

Wie schon im Frühjahr fixiert, ist die Wahl auf bargeldlose Automaten gefallen - auch aus Platzgründen. Die Automaten für Bargeldzahlung wären wesentlich größer und schwerer gewesen, heißt es seitens der Holding Graz. Denn diese müssten ja in den Bussen im einzigen Fahrgastbereich für Rollstühle und Kinderwägen platziert werden, wo sie den Platz versperrt hätten. Zudem würde das kontakt- und bargeldlose Bezahlen den Kaufprozess vereinfachen, die Wartezeit bis zum Ticketkauf verkürze sich also.

Stundenkarten und Tageskarten

Gekauft werden können Stundenkarten und 24-Stunden-Karten für die Zone 101, jeweils Vollpreis, 50 Prozent ermäßigt und 38 Prozent ermäßigt. Wie auch in den größeren Automaten in den Straßenbahnen sind die Tickets bereits entwertet und fallen in den Ausgabeschacht. Auswählbar sind vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch und Slowenisch.

Geachtet hat man besonders auf Barrierefreiheit, wie die Holding Graz betont - so befinden sich Display, Ticket-Ausgabeschacht und Kartenleser in einer Höhe von 70 bis 120 Zentimetern. Bei den zukünftigen Seriengeräten sollen dann auch Schriftgröße und Kontrast verstellbar sein.

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) freut sich, "dass wir so die Bus-Lenkerinnen und -Lenker entlasten und das Busfahren noch attraktiver machen konnten." Schließlich sei "jede Verbesserung, die zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegt, ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz." Die Holding-Vorstände Wolfgang Malik und Mark Perz betonen, dass die Automaten gerade in Hinblick auf unsere internationalen Gäste wichtig gewesen seien. Der Trend gehe aber deutlich Richtung Handykauf: "Bereits heute werden 25 Prozent aller Tickets über unsere App Graz Mobil verkauft und dieser Trend hält weiter an."