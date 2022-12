Kekse und Glühwein statt Autos: Aktivisten sperren die Bergmanngasse

Parents for Future und Auto:frei:Tag wollen am Freitag zeigen, wie sich eine autofreie Innenstadt anfühlen kann. Sie veranstalten in der Bergmanngasse eine "stille Demo" mit Maronibraten und Spielen. Für Autos ist die Straße gesperrt.