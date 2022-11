Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen? Im Idealfall schon, aber nachzufragen schadet wohl nicht – immerhin wartet doch die Stadt Graz seit Februar auf jene Millionen, welche der Bund zur Unterstützung der Öffi-Projekte in der steirischen Landeshauptstadt in Aussicht stellte. Bei ihrem Auftritt in der ORF-Pressestunde im Februar verriet Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), dass der Bund erstmals bei drei Grazer Straßenbahnprojekten mitzahlen werde - insgesamt winken der Murmetropole rund 16 Millionen Euro.