Die Fachwerkhäuser der Straßburger Altstadt und das imposante, gotische Münster erforscht man als Tourist am besten zu Fuß. Spätestens bei der geruhsamen Bootsfahrt auf der Ill in Richtung Europaviertel fallen sie einem dann auf: Die vielen Radler, die am Quai mit Drahteseln unterwegs sind, die über das öffentliche Fahrradsharingsystem Vélhop ausgeliehen werden können.