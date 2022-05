Der Exkusivbericht der Kleinen Zeitung, der die Details aus der rund 300-Seiten-Studie zur Zukunft des öffentlichen Verkehrs enthüllt hat, lässt die Rathaus-Parteien nun rotieren. Grundtenor der Reaktionen: Alle Parteien wähnen sich mit ihren bisherigen Ideen am richtigen Gleis und betonen, nun auch wirklich einen großen Wurf landen zu wollen. Und die einst von Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl ins Spiel gebrachte Mini-Metro zählt dabei aber ganz offensichtlich nicht mehr zu den Optionen. Eher hat die politische Mehrheit einen S-Bahn-Tunnel im Auge, wie er in Salzburg gerade in die finale Planung geht.