Es wirkt ein bisschen so, als gäbe es gar keine Krise in der Baubranche. Zumindest, wenn man den engen Ausschnitt Conrad-von-Hötzendorf-Straße betrachtet. Neben dem Styria Media Center entstehen gerade drei große Wohnhäuser, gegenüber der Messehalle A der Messequadrant samt riesiger Tiefgarage, und gerade erst wurden zwei weitere Großprojekte vorgestellt: der Bürokomplex von Granit/Roth bei der Tankstelle und jetzt das Venta-Projekt "Graz Mitte" beim Hofer. Und mit dem ÖBB-Projekt hinterm Ostbahnhof steht das nächste Projekt schon in der Warteschleife.