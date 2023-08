Es ist ein ruhiges Siedlungsgebiet gleich um die Ecke der Kärntner Straße, nicht weit entfernt vom Kreisverkehr Webling: Kleine Einfamilienhäuser mit gepflegten Gärten reihen sich in der Trattfelderstraße in Straßgang aneinander, viele wohnen schon seit Generationen hier. Doch nun ist die Aufregung groß. Grund ist der Entwurf für einen Bebauungsplan, der kürzlich vorgestellt wurde: Auf mehreren Grundstücken direkt an der Straße soll ein großer, zweiteiliger Gewerbekomplex, vornehmlich mit Büros, entstehen. Was den Menschen aus der Siedlung dabei besonders aufstößt, ist die geplante Höhe des Gebäudes – bis zu 29 Meter, also rund zehn Stockwerke, was nicht nur wesentlich höher als die Häuser dahinter ist, sondern auch das Möbelhaus Kika direkt gegenüber sehr deutlich überragen würde.