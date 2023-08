Es sind kräftige Zahlen. 2,59 Milliarden Euro wurden im Jahr 2022 in der Steiermark im Hochbau verbaut, allein 1,29 Milliarden davon gehen auf den Wohn- und Siedlungsbau zurück. In den vergangenen Jahren waren die Zahlen ähnlich hoch, schwanken zwischen 2,28 und eben 2,59 Milliarden Euro. Grazer Zahlen gibt es dazu nicht, aber ein Gutteil der steirischen Investitionen fallen im Großraum Graz an.