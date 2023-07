Seit Herbst 2022 hängt der Bebauungsplan für die Andritzer Reichsstraße in der Luft. Die Kritik von zahlreichen Anrainern und Aktivbürgern war derart massiv, dass Planungsreferentin Judith Schwentner (Grüne) das Stück trotz erfolgter Auflage noch nicht in den Gemeinderat eingebracht hat, sondern noch einmal an ihre Ämter zurückgeschickt hat. Diese haben nun drüber gearbeitet - und am Donnerstag steht die Abstimmung im Gemeinderat an. Die Koalitionsmehrheit gilt als fix, wenngleich nicht alle damit glücklich sind. Dazu später mehr.