Zehn und mehr Baukräne ragen da in Höhe, mitten im Bezirk Jakomini und nahe der Mur. Ein Gutteil davon baut am sogenannten „Jakomini verde“, das am Gelände der alten Kirchnerkaserne hochgezogen wird. 570 Wohnungen sowie 80 weitere Gemeindewohnungen sollen es bis 2026 sein, umgeben von einem 20.000 Quadratmeter großen Bezirkssportplatz.