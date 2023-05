Hoch oben, im 19. Stock, eröffnet sich ein Blick über Graz, den man so noch nie gesehen hat: Hinten thront der mächtige Schöckl, davor der kleine Schloßberg mit den roten Altstadtdächern rundherum, in unmittelbarer Nähe blickt man auf den Steinfeld-Friedhof, das gewaltige Firmengelände von Grosschädl Stahl und die Baustellen der AHS und Volksschule Reininghaus hinunter. Das aus 68 Metern Höhe – der "Green Tower" in Reininghaus ist schon jetzt eines der höchsten Gebäude der Stadt.