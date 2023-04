Schon seit der Zeit um 2018 herrschte am Griesplatz Goldgräberstimmung. Mit dem Brand der und den Zukunftsplänen für die Rösselmühle rückt das Viertel wieder in den Fokus. Südlich des Platzes ist der Umbruch voll im Gange. Investoren sicherten sich schon vor Jahren Grundstücke. Was in den Jahren davor um den Lendplatz gelungen ist, sollte einen Bezirk weiter südlich fortgesetzt werden: Der Umbau eines zentrumsnahen Scherbenviertels in ein urbanes Wohnquartier.