Das Haus an der Ecke Parkstraße/Wormgasse ist das letzte der Grazer Altstadt-Prachtzeile. Doch während die Häuser in der Nachbarschaft herausgeputzt sind, fristet der späthistorische Bau nach Plänen von Baumeister Josef Böhm von 1888 in der Parkstraße 9 seit zwei Dekaden ein Dasein als Geisterhaus, das immer weiter heruntergekommen ist. Im Hintergrund zog kein Unbekannter die Fäden: Der noch vom Kommodhaus bekannte Altstadt-Schreck Bernhard Lanz, dessen Familie dieses Haus einmal besaß. 2020 gelobte Lanz, er wolle das Haus "nicht abreißen, sondern sanieren". 2015 war ein Verkaufsversuch um rund 3,5 Millionen Euro geplatzt.