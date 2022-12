Es dürfte als „Lex Kastner“ in die Geschichte eingehen: Nach einer Petition der Stadt Graz legt das Land nun tatsächlich eine Novelle der steirischen Bauordnung vor. Künftig erlischt die Baubewilligung, wenn das Projekt nicht „innerhalb von fünf Jahren nach Beginn der Bauausführung fertiggestellt wird“. So lautet der Vorschlag, den Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) nun in die Landesregierung eingebracht hat und der von ÖVP und SPÖ abgesegnet wurde.

Warum Lex Kastner? Im Sommer hatte sich die Stadt Graz juristisch ein blaues Auge geholt, weil die Behörde Kastner & Öhler eine Frist setzen wollte, bis wann das Kastner-Dach endlich fertiggestellt werden sollte. Auch zwölf Jahre nach Eröffnung des umgebauten Kaufhauses leuchtet es mitten in der sensiblen Weltkulturerbezone immer noch silbern. Der Verwaltungsgerichtshof entschied: Die Stadt kann keine Frist vorgeben, weil es die im steirischen Gesetz nicht gibt.

Frist zur "Bauvollendung" soll keine Häuslbauer treffen

Auf Initiative der KPÖ verfasste der Grazer Gemeinderat dann eine Petition ans Land, so eine Frist einzuführen – und so kommt es nun. Direkte Auswirkung auf das Kastner-Dach hat das keine, weil die Novelle, sobald sie in Kraft tritt, nicht für bestehende Bewilligungen gilt.

Worauf Lackner Wert legt: Die Regelung soll vor allem größere Bauprojekte betreffen. Die Regierungsvorlage spricht von „Kleinhäusern“, die man ausnehmen will – sprich: Die klassischen Häuslbauer will die SPÖ-Politikerin nicht unter zeitlichen Druck bringen.

SPÖ und ÖVP haben die Novelle paktiert, jetzt ist der Landtag am Zug

Was die Novelle noch vorsieht: Die Frist, bis wann mit dem Bau nach Erteilung der Bewilligung zu beginnen ist, wird von fünf auf drei Jahre verkürzt. Dann erlischt die Bewilligung. Und die Frist für die „Bauvollendung“ könne in begründeten Ausnahmefällen auch verlängert werden.

„Ich bin guter Dinge, dass wir gemeinsam eine sinnvolle Lösung finden werden“, so Landesrätin Lackner. Politisch ist die Novelle paktiert, jetzt verhandeln die Landtagsklubs. Bis wann der Beschluss im Landtag erfolgt, ist offen.