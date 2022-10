Rottal-Mühle in Graz-Geidorf

Haus mit jahrhundertealter Geschichte soll revitalisiert werden

Vor Kurzem wurde in der Körösistraße ein Haus aus dem 18. Jahrhundert abgerissen. Nun machen Gerüchte die Runde, dass der nächste Abriss in der Straße bevorsteht. Was wirklich vor Ort geplant ist.