Es sind – für die Allgemeinheit oft gut versteckte – Juwele – die Innenhöfe in den Grazer Gründerzeitblöcken in Geidorf. Auch im Uni-Viertel entlang der Zinzendorfgasse findet man so ein Paradies – in dessen Zentrum etwa das Studierendenlokal Propeller auch seinen tollen Gastgarten hat.