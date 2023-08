Abgesehen davon, dass ihr Königinnen seid – selbst ernannte „Kiosk-Queen“ des Lendviertels und „Königin des Indieschlagers“, wie es in den Kritiken schon hieß: Was habt ihr gemeinsam, worin unterscheidet ihr euch?

Resi: Boah, eine arge Frage.

Maria: Gar nicht! Wir sind so auf einer Linie, das finde ich richtig cool. Ich habe ideologisch ganz starke Prinzipien, das war mir immer wichtig, die weiterzugeben.

Resi: Wir haben viel gestritten, als ich jünger war, viel mussten wir uns erst erarbeiten. Wenn man älter wird, wird man halt entspannter. Wir sind auch jetzt unterschiedlich – aber auf eine gute Weise, nicht so, dass es nicht zusammenpasst.