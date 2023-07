"Da mussten wir nicht lange überlegen", grinst David Gratzer, der Gitarrist von Silenzer. Der steirischen Hard'n'Heavy Band ist ein großer Coup gelungen. Mit der Szenegröße, der britischen Metalcore-Band "Asking Alexandria" gingen sie in den vergangenen Wochen auf Deutschlandtour. Vier Gigs vor tausenden Menschen. "Wir haben für ein Konzert angefragt und plötzlich hat man uns vier Termine angeboten", sagt Gratzer. "Eine Riesenehre. Die Band ist so bekannt, die kennt man in einem Dorf in Alaska genauso wie in Australien", ergänzt Sänger Christian Hollik.