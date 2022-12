Sie sind wohl die Band mit dem meisten Funk und dem meisten Witz, die sich derzeit so in der Grazer Bandszene herumtreibt: Candlelight Ficus rund um Niki Waltersdorfer haben schon mit einigen Musikvideos viel Sinn für Humor bewiesen - zuletzt ließen sie sich etwa im Barbershop (Duke John's in der Annenstraße) verwöhnen ("Treat yourself"), arbeiteten im Retro-Büro ("Totally Different Man") oder tanzten sich im gleichnamigen Song durch einen recht bekannten schwedischen "Furniture Store".