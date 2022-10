Der belgische Mittelfeldspieler war Teil von Ivica Osims Meistertruppe und erst jüngst rund um das Cup-Derby gegen den GAK kamen auch wieder Erinnerungen an ihn und sein wichtigstes Tor hoch: Erzielte er doch 1999 in allerletzter Sekunde das Siegtor gegen die Roten. Die drei Punkte gegen den Stadtrivalen retteten Sturm in diesem Jahr in der Endabrechnung wohl auch den Meistertitel, den man damit Rapid Wien weggeschnappt hat.