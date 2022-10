Der belgische Mittelfeldspieler war Teil von Ivica Osims Meistertruppe und erst jüngst rund um das Cup-Derby gegen den GAK kamen auch wieder Erinnerungen an ihn und sein wichtigstes Tor hoch: Erzielte er doch 1999 in allerletzter Sekunde das Siegtor gegen die Roten. Die drei Punkte gegen den Stadtrivalen retteten Sturm in diesem Jahr in der Endabrechnung wohl auch den Meistertitel, den man damit Rapid Wien weggeschnappt hat.

Diese November aber bereitet Jan-Pieter Martens sein große Comeback in Graz vor, aber nicht als Kicker oder Spieler-Scout, nein, sondern als Musiker. Der Singer- und Songwriter veröffentlicht nämlich demnächst seinen Song-Zyklus „A Better Me“ auf CD auf Pumpkin Records. Und die von Platoo präsentierte Release-Show geht im Scherbe-Keller am Mittwoch, den 23. November über die Bühne. Am 25. November spielt er in Gleisdorf und am 26. November in der Bluegarage in Frauental.

Nach den Longplayern ARTcoustic (1999), Epique (2000) und Mirrorface (2003) könnte man von einem Comeback-Album sprechen, heißt es bei Platoo, doch fühle sich A Better Me für Jan-Pieter Martens selbst eher wie ein Debüt-Album an: „Wenn ich zurückschaue auf meine Graz-Periode, habe ich inzwischen schon drei andere Leben gelebt“. Martens hat indes gestern die erste Single veröffentlicht, die man auch auf Spotify findet:

Es ist im doppelten Sinn eine Heimkehr für den Belgier, der aktuell als Scout bei Schalke 04 seine Brötchen verdient, wo er 2013 als Team-Manager angeheuert hat. Denn es war Martens selbst, der Veranstaltungsplattform Platoo 2003 in Graz aus der Taufe gehoben hat, um jungen Singer-/Songwritern eine Bühne zu geben. Diese fanden damals in der Stadt nämlich kaum Auftrittsmöglichkeiten vor.

Im Scherbe-Keller feierte jüngst auch der Platoo-Montag ein Jubiläum. Die Serie läuft nun schon seit 2008, jüngst ist mit dem in Wien lebenden deutschen "Liedermacher" Ansa Sauermann der 250 Abend über die Bühne gegangen.