­Stolze 17 Livebands - allen voran die schon mehrfach aufgelösten und wiedervereinigten Melodycore-Klassiker No Fun At All aus Schweden - gibt es beim Grazer "Erntepunkfest" zu sehen. Das Punkfestival geht diesen Freitag und Samstag in seine dritte Runde - und das erstmals zweitägig.