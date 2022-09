Eins vorneweg: Den „Sauhaufen“ gibt es nur im Veranstaltungstitel: 44 DJs aus 38 unterschiedlichen Crews und Labels in Graz treten heute Nacht in der Postgarage bzw. im Rösselmühlpark auf, und das immer im Duo („back2back“). Die Paarungen wurden dabei eigens so zusammengestellt, dass sich Menschen zusammengebracht werden, die sich bislang kaum kannten, aber die musikalisch gut harmonieren dürften.

"Teilweise kannten sich die DJs davor gar nicht", heißt es von Veranstalter Matthias Maurer (Niesenberger): "Manche treffen sich mal und probieren etwas aus, andere lassen die Sache bewusst spontan auf sich zukommen und halten die Vorbereitung eher im kleinen Rahmen wie telefonieren, wieder andere proben mehrmals vorher und bauen Live-Equipment in ihre Sets ein."

Auf vier Bühnen sind unterschiedlichste Genres, von Techno über Jungle bis Leftfield und Dub, vertreten. Einen Überblick verschafft ein Line-up-Guide.

Los geht es um 19 Uhr im Park mit einem „Sauhaufenringerl“ - dort ist auch freier Eintritt und es gibt neben einer Kasse dort "die Niesenberger-Bar mit durchgehender Happy Hour, damit das Aufwärmen für die Party möglichst leicht von der Hand geht."

Die Liste der DJs: