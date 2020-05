Facebook

Corona und die Musik hat Pause? Nein, dass sich auch heimische Bands nicht einfach abdrehen lassen, haben sie in den letzten Wochen mit Balkon-Konzerten und Quarantäne-Songs und Videos kreativ lautstark unter Beweis gestellt. Aber das ist längst nicht alles diese Woche präsentiert die Grazer Singer- Songwriterin VIDA NOA ihre neue Single "I built a Bed in my Car" mit einem Video, das aus "Archiv-Bildern" aus einem eigenen Road-Trip ans Meer stammt. Denn in Zeiten der Pandemie war es unmöglich, neues Videomaterial zu drehen. Aber seht selbst.