Im Vorjahr spielten sie live, präsentierten die EP "Sonne" und geigten auch auf dem "Styrian Sounds" Festival. Jetzt feilen sie im Studio am ersten Longplayer und spielen nun einmal die nächste Single mit Video aus: Banki Moon aus Graz.

Peter Pornonel, Santa Maria, N.D Kay, Dr. T sind banki Moon © Banki Moon (Peternell)

Sie hören auf die N.D Kay, Dr. T, Santa Maria und Peter Pornonel und nahmen für ihren Bandnamen gleich einen Ex-UNO-Generalsekretär in Geiselhaft. Derzeit aber sperren sich Banki Moon hauptsächlich selbst ein. Vorbei die Zeit des Tourens zwischen Feldbach, Kaindorf, Wien und Graz. Jetzt sind die vier Burschen im Studio, um nach der EP "Sonne" ihr erstes Album aufzunehmen. Immerhin war der titel-gebende Song der EP in den Top 5 der Sound-Portal-Charts. Der Hunger auf mehr ist groß.

