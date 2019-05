Nach den Fantastischen Vier, Awolnation und Albert Hammond Jr. von The Strokes ist Granada die erste österreichische Band, die zu dem Red Bull TV Format "Analog in Vienna" mit Prinz Hubertus von Hohenlohe geladen wurde. Nun sind Session und Doku online anzuschauen.

Granada, Hohenlohe und das Team von Red-Bull-Music © Bernd Hecke

Man kann da nichts beschönigen – die Burschen der Grazer Band Granada sind nach intensivem Tour-Herbst in ausverkauften Hallen in Deutschland und Österreich rechtschaffen erschöpft. Ja, so müde, dass Sänger Thomas Petritsch in jener Dienstagnacht im Dezember 2018 auf der Bühne im Wiener „Analog-Café“ Supersense gestand, er habe seinem Manager Bernhard Kaufmann von Karmarama dieses – eigentlich nicht geplante – Jahresabschlusskonzert absagen wollen. Obwohl der Gastgeber kein Geringerer als Hubertus von Hohenlohe war – und der Abend das Zeug zum Kult ins sich barg. War Granada doch als erster österreichischer Act zur Red-Bull-Music-Serie „Analog in Vienna“ geladen.

