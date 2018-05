Facebook

Von „Austria bis Australia“ stark im Kommen: die Grazer Band „Eora“ © Clemens Humeniuk

Nein, es war keine der berüchtigten Verwechslungen zwischen „Austria“ und „Australia“: Umso größer war in der Vorwoche die Freude bei fünf Mittzwanzigern in Graz, als das australische Musikmagazin "Music Injection" bei ihnen anklopfte, um über ihre Band „Eora“ zu berichten.

Nach Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Spring Stories“ – Ende April im ausverkauften Grazer Klub P.P.C. – und Musikberichten von Down Under bis Amerika geht es für die fünf Burschen von „Eora“ nun Schlag auf Schlag. Auch Radiostationen von Antenne Steiermark bis Soundportal sind bereits auf den Geschmack des sehr eingängigen Sounds der jungen Steirer, die in diversen Radio-Charts mit ihrem neuen Lied „Always Belong“ von Woche zu Woche weiter nach oben klettern, gekommen.

„Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass es im Pop-Business wenige Bands gibt, bei denen dreistimmiger Gesang so im Vordergrund steht wie bei uns“, erklärt Lead-Sänger Julian Davis, der als einziger der fünf Burschen zwischen 22 und 28 Jahren außerhalb von Graz lebt und werkt: Er ist Volksschullehrer in Köflach.

Er schreibt zusammen mit Gitarrist Benny Bachler die meisten Lieder der Band, „in denen wir alltägliche und ungewöhnliche Geschichten erzählen“, so Davis. Und das mit Erfolg, bekamen die fünf doch von Kritikern schon Zuschreibungen wie „die Pop-Poeten aus Graz“ oder „Österreichs Antwort auf Mumford & Sons“.

"Eora" - die Band 2016 formierte sich die Grazer Band „Eora“. Erstes Album „Fall Stories“. Neues Album „Spring Stories“. Die Bandmitglieder:

Julian Davis – Lead-Sänger

Julian Koch – Gitarre/Gesang

Roman Rupp – Bass/Gesang

Benny Bachler – Gitarre

Dominik Steinklauber – Drums

Formiert hat sich die Band aus mehreren früheren. „Ich war in einer Band mit unserem heutigen Schlagzeuger Dominik. Benny in einer anderen mit Roman. Bei Auftritten haben wir uns hinter der Bühne kennengelernt“, erzählt Julian Davis. Später taten sich Julian und Benny zusammen und rekrutierten frühere Bandkollegen. Schließlich stieß 2017 noch Julian Koch dazu, der das erste Album produziert hat.

Neben einer Vielzahl kommender Auftritte denkt Julian schon wieder ans Liederschreiben. Schließlich fehlen noch „Summer Stories“ und „Winter Stories“. P.S.: Der Name „Eora“ stammt von einem Stamm der Aborigines. Damit schließt sich der Kreis nach Australien.

