Die Euphorie bei Warnquadrat nach dem Sieg war groß. Schlagzeuger Felix Paschke entschied sich kurzfristig sogar für einen Perspektivenwechsel. © KK

Am vergangenen Sonntag ging im Grazer P.P.C. das Finale des „Local Heroes“ Bandcontest, für das sich elf steirische Bands qualifizieren konnten, in gewohnt solider Manier über die Bühne. Am meisten überzeugen konnte dabei, sowohl beim Publikum als auch bei der Jury, die Band „Warnquadrat“. Sie wurde letztlich als Sieger des Wettbewerbs auf die Bühne gerufen. Ein bunter musikalischer Abend, der eines auf beeindruckende Weise deutlich machte: Die steirische Bandszene lebt wie eh und je.