Am Samstag im Grazer Congress Nik P. und Lizz Görgl zu Gast beim 120. Oberlandlerball

Der karitative Verein der Oberlandler lädt am kommenden Samstag zur 120. Ballnacht im Grazer Congress. Schon am Dienstag war Ehrengast Nik P. in Graz, um sich den strengen Kleidungsvorschriften gemäß einzukleiden.