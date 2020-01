Facebook

Juan Diego Flórez © AP

Sein Musikvereins-Konzert heute in einer Woche in Graz ist natürlich längst ausverkauft, die Restkarten-Schlangen werden wohl rekordverdächtige Längen erreichen. Aber auch abseits des Grazer Stefaniensaals gibt es die Chance, einen Blick auf Juan Diego Flórez zu erhaschen: Der Belcanto-Tenor von Weltruhm wird am Tag nach dem Konzert die Grazer Opernredoute (25. Jänner) besuchen.