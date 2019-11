Unsere Fotografen strömten auch am Freitag aus, um die Höhepunkte der Ballsaison bildlich einzufangen. Klicken Sie sich durch die Galerien.

Tanzakrobatik in der List-Halle © ballguide/Daniel Teschl

Von adventlicher Stille ist in den steirischen Ballsälen noch nichts zu spüren. Im Gegenteil: Auch an diesem Wochenende wird an mehr als einem Dutzend Maturabällen das Tanzbein geschwungen.