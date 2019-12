Facebook

Von adventlicher Stille ist in den steirischen Ballsälen nichts zu spüren. Im Gegenteil: Auch an diesem Wochenende wird auf mehr als einem Dutzend Maturabällen das Tanzbein geschwungen.

Schon Freitagabend ging es etwa in Graz los. In der List-Halle feierten die Techniker der BULME gemeinsam mit der Modeschule unter dem Motto: "Nadel und Faden stehen unter Strom".

Nur eine Nacht später hieß beim Ball des BORG Dreierschützengasse "We can be heroes - just for one night".

In den Kammersälen in Graz tanzten die Talente an: Das BRG Kepler rief zu "Kepler´s got Talent".

Derweil legten die Ursulinen im Grazer Congress ihre Reifeprüfung auf dem Tanzparkett ab. Tags darauf wagten dort die Kirchengasse-Maturanten "Eine Reise durch die Zeit".

Ortswechsel nach Hartberg, wo das BORG frei nach "Breaking BAD - Endlich weg vom Stoff" in der Hartberghalle filmreif feierte.

Das BG/BRG Leibnitz ließ im "High School Musical - The start of something new" jeden Ballbesucher im Hugo-Wolf-Saal strahlen.

Für ihren Maturaball holten die Maturanten der achten Klassen am BG/BRG Köflach die "Goldenen Zwanziger" in das Volksheim.

Unterdessen tanzten die Achten des Knittelfelder Gymnasiums auf ihrem Maturaball im Kulturhaus auf dem "Gipfel des BeRGes".

Und im Kulturhaus Bruck bereiteten sich die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Bruck auf ihren "heldenhaften Abgang" vor.

Wir haben wie gewohnt das Geschehen in umfangreichen Bildergalerien festgehalten. Klicken Sie sich durch das Ball-Wochenende.

