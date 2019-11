Alles Walzer! Das war das Casting für die Grazer Opernredoute 2020

50 Debütantenpaare werden am 25. 1. 2020 die 22. Opernredoute eröffnen - doch wer darf aufs Parkett? Dafür wurde am Sonntag in der Grazer Oper unter den Argusaugen einer hochkarätigen Jury gecastet.

© (c) KANIZAJ

"Alles Glück! Alles Walzer" - das Motto der nächsten Grazer Opernredoute 2020 nahmen sich am Sonntag auch Dutzende junge Paare zu Herzen. 50 Debütantenpaare werden am 25. Jänner die 22. Opernredoute eröffnen - doch wer darf aufs Parkett? Dafür wurde am Sonntag in der Grazer Oper unter den Argusaugen einer hochkarätigen Jury gecastet.