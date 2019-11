Die Maturaball-Saison befindet sich Mitte November auf ihrem Höhepunkt. An diesem Wochenende gehen nicht weniger als 18 Maturabälle in der Steiermark über die Bühne. Hier gibt es die besten Bilder.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Ball des BG/BRG Klusemann am Samstag in der List-Halle © Ballguide/Fuchs

Traumhafte Polonaise, lustige Mitternachtseinlage, viele Tänze - und wochenlange, intensive Vorbereitung. Das ist gemeinhin die Grund-Essenz eines jeden Maturaballs. An diesem Wochenende befindet sich die Ballsaison auf ihrem Höhepunkt. Nicht weniger als 18 Maturabälle gehen zwischen Mureck, Kapfenberg und Judenburg über die Bühne. Wie gewohnt gibt es hier die besten Bilder des Ballwochenendes.

Sacré Coeur: Mit Bonnie & Clyde und Abendkleid

Die Maturantinnen und Maturanten des Sacré Coeur führten ihre Gäste im Grazer Congress durch eine rauschende Ballnacht. Unter dem Motto Bonnie & Clyde, gabs pünktlich um Mitternacht eine fulminante Tanzeinlage. Hier gibt's die schönsten Bilder.

Maturaball Sacré Coeur: Mit Bonnie & Clyde in eine rauschende Ballnacht

Klappe auf zur letzten Szene! Das war der Ball des BG/BRG Klusemann

Die Maturantinnen und Maturanten des BG/BRG Klusemann luden am Samstag in die Helmut-List-Halle zu ihrem Ball unter dem Motto "Final Cut - Klappe auf zur letzten Szene". Klicken Sie sich durch die Bilder mit der wunderschönen Polonaise.

Maturaball BG/BRG Klusemann: Sie riefen zum Final Cut: Klappe auf zur letzten Szene

HTL Kaindorf - Sie hatten den Masterplan zum Maturaball

Die Maturantinnen und Maturanten der HTBLA Kaindorf feierten im Forum Kloster in Gleisdorf ihren Maturaball unter dem Motto "Haus der Mahnung - Fünf Jahre durchgedruckt". Mit Polonaise (samt fulminantem Schlussbild) sowie Mitternachtseinlage konnten sie die Gäste beeindrucken.

HTBLA Kaindorf: Mahnungen, Masterplan und Maturaball

Schon am Freitag wurde auf vier Bällen eifrig getanzt und ordentlich gefeiert.

"Hochspannung" beim Ball der HTL Bulme

Die Helmut-List-Halle stand am Freitag gewissermaßen unter Hochspannung: Die Maturanten der HTL Bulme feierten unter dem Motto: "High Voltage - die Spannung steigt". Die besten Fotos davon sehen Sie hier:

Maturaball HTL Bulme: High Voltage - Die Spannung stieg in der List-Halle

Gelungenes "Check out" beim Ball der Tourismusschulen Gleichenberg

Gleich in ihrem schön dekorierten Schulgebäude veranstalteten die Schüler der Tourismusschule Bad Gleichenberg ihren Maturaball. Unter dem Motto "Check Out - Wir geben die Schlüssel ab" wurde bis in die Morgenstunden gefeiert. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!

Tourismusschule Bad Gleichenberg: Bei diesem schönen Maturaball wurde erst spät ausgecheckt

"BORGhemian Rhapsody" in der Dreierschützengasse

Die Maturanten des BORG Dreierschützengasse luden am Freitag zu einem Ball in den Grazer Congress, der seinesgleichen sucht. Unter dem Motto "BORGhemian Rhapsody - Don´t Stop Us Now" wurde den Ballgästen ein musikalisches Feuerwerk geboten. Hier gibt's die schönsten Bilder.

Maturaball BORG Dreierschützengasse: "BORGhemian Rhapsody" im Grazer Congress

"BORGsteiger" der Monsbergergasse wanderten auf den Schloßberg

Die Schüler des BORG Monsberger feierten am Freitagabend am Grazer Schloßberg ihren Maturaball unter dem Motto: "BORGsteiger - ein steiler Weg zur Matura"