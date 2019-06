Eine Woche vor dem Grazer Schloßbergball am 29. Juni wurden am Samstag im Landessportzentrum die „Society Rookies“ gekrönt und mit Manschettenknöpfen behübscht. Jetzt hoffen sie noch auf Voting-Stimmen!

Für jede der 28 weiblichen Rookies gab es ein anders gestaltetes Krönchen © Erwin Scheriau

"Und jetzt Rookie zucki“, bringt Patricia Stieder-Zebedin ihre „Society Rookies“ in Stellung. Die Tanzschul-Lady, die gerade für eine fulminante Eröffnung des allerersten „Wiener Balls“ in Genf gesorgt hat, zeichnet gemeinsam mit Wolfgang Nicoletti auch am nächsten Samstag für die Polonaise des zweiten Grazer Schloßbergballs verantwortlich. Und die wird ziemlich rockig! Ganze sechs Queen-Songs bringen gleich zu Beginn einmal Schwung in die sommerlich lockere Ballnacht, getanzt wird Hip Hop, Cha-Cha-Cha, Jive, Line Dance – inklusive Luftgitarren- und Akrobatik-Einlage.