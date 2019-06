Zum ersten Mal ging in dieser Woche der "Wiener Ball" in Genf über die Bühne. Als Choreografin der Eröffnung mit dabei: Die Besitzerin der Grazer Tanzschule Schweighofer Patricia Stieder-Zebedin.

Patricia Stieder-Zebedin mit Schülern und Studenten, die den Ball eröffneten © KK

"Alles Walzer", hieß es in dieser Woche zum ersten Mal in Genf. Im vornehmen Ritz-Carlton Hotel fand der "Bal Viennois de Genève statt - eine Premiere. "Die Ballkultur ist in der Schweiz ja nicht annähernd so ausgegrägt, wie bei uns", erklärt Patricia Stieder-Zebedin, Besitzerin der Grazer Tanzschule Schweighofer.