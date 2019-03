40.000 Quadratmeter Feierfläche, 16.000 Balltiger, fast fünf Millionen Euro Gesamtumsatz: Der größte Ball Europas ist in jeder Hinsicht ziemlich einzigartig. Beim Bauernbundball in Graz wurde gefeiert und getanzt.

Da schlägt das Steirerherz - was für eine Ballnacht! © (c) Juergen Fuchs

Sehr spät sei’s geworden am Vorabend am Wiener Opernball, hört man von Sebastian Kurz und von Heinz-Christian Strache: Kein Hindernisgrund für die große Premiere – am 70. Bauernbundball waren sowohl Bundeskanzler als auch Vizekanzler erstmals in dieser Funktion bei einem Ball-Ereignis in der Steiermark dabei. Bei ihrer Ankunft lösten sie einen wahren Tumult aus – Interviews, Fotos, Selfies, Händeschütteln verzögerten den Einzug etwas.

